Salon Ambition et Avenir Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot, 22 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Après-midi dédiée à la découverte, le salon propose des stands autour des voies de formations et de l’apprentissage.

Mais aussi des mises en situations, des expériences, des manipulations, de l’immersion en réalité virtuelle, des rencontres avec des professionnels….

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:30:00. EUR.

Avenue de Fumel Parc des Expositions

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An afternoon dedicated to discovery, the show features stands dedicated to training and apprenticeships.

There will also be role-playing, experiments, manipulations, virtual reality immersion and meetings with professionals…

La tarde estará dedicada al descubrimiento, con stands que ofrecerán información sobre formación y aprendizaje.

También habrá juegos de rol, experimentos, experiencias prácticas, inmersión en realidad virtual y encuentros con profesionales…

Der Nachmittag ist der Entdeckung gewidmet, die Messe bietet Stände rund um die Ausbildungswege und die Lehre.

Aber auch Situationen, Experimente, Manipulationen, Eintauchen in die virtuelle Realität, Treffen mit Fachleuten…

