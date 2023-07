ATELIER DE MONTAGE DE CUISEUR SOLAIRE Avenue de Fumel 13, avenue de Fumel Lodève, 13 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Vous souhaitez cuisiner solaire ? Une journée suffira pour monter votre cuiseur solaire et apprendre à l’utiliser..

2023-08-13 09:30:00 fin : 2023-08-13 17:00:00. EUR.

Avenue de Fumel

13, avenue de Fumel

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Would you like to cook with solar energy? One day is all it takes to assemble your solar cooker and learn how to use it.

¿Quieres cocinar con energía solar? Un día es todo lo que necesitas para montar tu cocina solar y aprender a utilizarla.

Sie möchten gerne solar kochen? Ein Tag reicht aus, um Ihren Solarkocher zusammenzubauen und zu lernen, wie man ihn benutzt.

