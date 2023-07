Repas Champêtre Arménien Avenue de Fontsainte La Ciotat, 30 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Une très belle journée en perspective pour tous les amateurs de cuisine arménienne en participant à un repas placé sous le signe de la convivialité..

2023-07-30 11:00:00 fin : 2023-07-30 . .

Avenue de Fontsainte Espace Le Golfe

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s sure to be a great day out for all those who love Armenian cuisine, as they take part in a convivial meal.

Sin duda, será un gran día para todos los amantes de la cocina armenia, que participarán en una comida de convivencia.

Ein sehr schöner Tag in Aussicht für alle Liebhaber der armenischen Küche, indem sie an einem Essen teilnehmen, das im Zeichen der Geselligkeit steht.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de La Ciotat