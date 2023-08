CINEMA DE PLEIN AIR – LES VENGEANCES DE MAITRE POUTIFARD Avenue de Florensac Pomérols, 1 septembre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

La ville de Pomérols vous propose une soirée cinéma de plein air avec à l’affiche : les vengeances de Maître Poutifard.

2023-09-01 20:00:00 fin : 2023-09-01 . EUR.

Avenue de Florensac

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



The town of Pomérols invites you to an open-air cinema evening featuring: Les vengeances de Maître Poutifard (The revenge of Maître Poutifard)

La ciudad de Pomérols le invita a una velada de cine al aire libre con: Les vengeances de Maître Poutifard (Las venganzas de Maître Poutifard)

Die Stadt Pomérols bietet Ihnen einen Kinoabend unter freiem Himmel an. Auf dem Programm steht: Die Rache des Meisters Poutifard

