NOËL AU CLOS DES CAROLINES Avenue de Faugères Gabian, 16 décembre 2023, Gabian.

Gabian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16

Noël au Clos des Carolines à 15h. Spectacle enfants et dégustation offerte des vins du domaine. Entrée : 4€ par personne.

Avenue de Faugères

Gabian 34320 Hérault Occitanie



