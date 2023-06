Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette Avenue de Diespeck Eymoutiers, 30 juin 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Concours de pétanque en doublette organisé par l’ASE, tous les vendredis soir d’été. Buvette et grillades sur place. Inscriptions à partir de 19h30, jet du but à 20h30. 3 parties de 45 min..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 20:00:00. EUR.

Avenue de Diespeck Halle des sports

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Doubles pétanque competition organized by ASE, every Friday evening in summer. Refreshment bar and barbecue on site. Registration from 7.30pm, goal thrown at 8.30pm. 3 games of 45 min.

Competición doble de petanca organizada por la ASE, todos los viernes por la tarde en verano. Bar y barbacoas in situ. Inscripciones a partir de las 19.30 h, lanzamiento de la portería a las 20.30 h. 3 partidos de 45 min.

Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, organisiert von der ASE, jeden Freitagabend im Sommer. Getränke und Grillspezialitäten vor Ort. Einschreibungen ab 19:30 Uhr, Zielwurf um 20:30 Uhr. 3 Spiele à 45 Minuten.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Portes de Vassivière