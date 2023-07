Balade sauvage apéritive au bois d’amour Avenue de Coussac Saint-Yrieix-la-Perche, 9 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Plantain, ortie, calune, mauve, lierre, lierre terrestre… Peut-être avez-vous déjà entendu ces noms de plantes. Mais, avez-vous eu l’occasion de les découvrir véritablement? Elles recèlent de vertus bienfaisantes et comestibles insoupçonnées. En chemin, dans le « Bois d’amour », vous les explorerez avec tous vos sens et serez invités avec Isabelle, guide nature diplômée, à prolonger ces moments par un parcours sensoriel. Au terme de ce voyage fait de belles expériences, nous partagerons un apéritif avec découverte d’agréables saveurs du territoire et de boissons à base de

plantes sauvages. Animation organisée par le Service Municipal des

Sports et l’Office de Tourisme. Tout public dès 7 ans..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 20:30:00. .

Avenue de Coussac

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Plantain, nettle, calune, mallow, ivy, ground ivy… You may have heard these plant names before. But have you had the chance to discover them for real? They abound in unsuspected beneficial and edible virtues. Along the way, in the « Bois d?amour », you’ll explore them with all your senses and be invited by Isabelle, a qualified nature guide, to extend these moments with a sensory tour. At the end of this journey full of wonderful experiences, we’ll share an aperitif and discover some of the region?s delightful flavours and drinks made from wild plants

wild plants. Organized by the Service Municipal des Sports

Sports and the Tourist Office. All ages 7 and up.

Llantén, ortiga, caluna, malva, hiedra, hiedra terrestre… Es posible que haya oído antes estos nombres de plantas. Pero, ¿ha tenido ocasión de descubrirlas de verdad? Tienen propiedades beneficiosas y comestibles insospechadas. A lo largo del camino, en el Bois d’amour, las explorará con todos sus sentidos y será invitado por Isabelle, guía cualificada de la naturaleza, a prolongar estos momentos con un recorrido sensorial. Al final de este viaje lleno de experiencias maravillosas, compartiremos un aperitivo y descubriremos algunos deliciosos sabores y bebidas locales elaborados a partir de plantas silvestres

plantas silvestres. Organizado por el Departamento Municipal de Deportes

Deportes y la Oficina de Turismo. Abierto a todos a partir de 7 años.

Spitzwegerich, Brennnessel, Kalmus, Malve, Efeu, Efeutute… Vielleicht haben Sie diese Pflanzennamen schon einmal gehört. Aber hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, sie wirklich zu entdecken? Sie bergen ungeahnte wohltuende und essbare Eigenschaften. Auf dem Weg durch den « Bois d’amour » erkunden Sie die Pflanzen mit allen Sinnen und werden von der diplomierten Naturführerin Isabelle eingeladen, diese Momente mit einem Sinnesparcours zu verlängern. Am Ende dieser Reise voller schöner Erlebnisse teilen wir einen Aperitif, bei dem wir angenehme Geschmäcker der Region und Getränke auf der Basis von Naturheilmitteln entdecken

wilden Pflanzen. Die Veranstaltung wird vom städtischen Sportamt organisiert

Sport und dem Fremdenverkehrsamt. Für alle ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pays de Saint-Yrieix