Lot-et-Garonne Conférence « Rideau de fer et Mur de Berlin, symboles de la Guerre froide » par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen Avenue de Consuegra Le Passage, 10 novembre 2023, Le Passage. Le Passage,Lot-et-Garonne Conférence de Daniel VANWATERLOO.

La chute du mur de Berlin a lieu dans la nuit du 9 novembre 1989…

Témoignage d’une expérience vécue..

Avenue de Consuegra Centre Culturel Salle Jean Ferrat

