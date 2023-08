Balèti et Chants de Noël occitans Avenue de Clermont, Cabrières (34) Balèti et Chants de Noël occitans Avenue de Clermont, Cabrières (34), 2 décembre 2023, . Balèti et Chants de Noël occitans Samedi 2 décembre, 17h00 Avenue de Clermont, Cabrières (34) Dès 17h, à la salle des fêtes de Cabrières : chants de Noëls en langue d’oc, provenant pour la plupart de Languedoc et de Provence, interprétés par la corala occitana de Sant Guilhem, dirigée par Philippe Carcassés et accompagnée par Marie Frinking-Carcassés. Ce concert offre une occasion de savourer le temps de l’Avent tout en découvrant le riche patrimoine des Noëls occitans, depuis les plus connus (répertoire de Nicolas Saboly, Notre Dame des Doms) jusqu’à d’autres plus inédits… Ensuite aura lieu un balèti (toutes danses occitanes: rondeaux, bourrées, rigaudons…auxquelles s’ajoutent les cercles, branles, mazurkas, scottishes…) par Marie et Philippe Carcassés. On peut apprendre sur place ! Marie Frinking-Carcassés: accordéon bi-sonore, mélodéon. Philippe Carcassés: hautbois du Bas-Languedoc, cabrette, boudègue, boha. Renseignements: Los Vissonèls. Cabrières. Soirée organisée par le cercle occitan Los Vissonèls. source : événement Balèti et Chants de Noël occitans publié sur AgendaTrad Avenue de Clermont, Cabrières (34) 43, Route de Clermont

