A la veille des Fêtes de fin d’année, la Ville d’Epernay, en partenariat avec le Comité de l’Avenue de Champagne, propose les Habits de Lumière, trois jours de festivités, autour de l’art de vivre à la champenoise.

Les vendredi et samedi soirs, deux soirées festives ont lieu sur l’avenue de Champagne. Des illuminations, des vidéo-mappings, des bars à champagne, des animations musicales et un feu d’artifice créent une ambiance unique et festive. Ces soirées mettent en lumière l’avenue de Champagne et les grandes Maisons qui ont fait sa réputation.

Le samedi, la gastronomie est à l’honneur, lors des Habits de Saveurs. Le matin, les Chefs étoilés s’associent aux Maisons et Vignerons de l’avenue de Champagne et aux producteurs locaux pour créer une recette originale lors d’une démonstration-dégustation ouverte à tous. L’après-midi, des petits chefs s’affrontent devant le public lors du Concours des p’tits pâtissiers. Des ateliers accords mets et vins et des visites de caves complètent les festivités.

Le dimanche, une Parade de véhicules anciens anime les rues de la ville. Laquelle réunit aujourd’hui plus de 400 véhicules, ce qui en fait l’un des plus importants rassemblements du Nord-Est de la France.

On the eve of the festive season, the town of Epernay, in partnership with the Comité de l’Avenue de Champagne, offers the Habits de Lumière, three days of festivities based on the art of living à la champenoise.

On Friday and Saturday evenings, two festive evenings take place on the Avenue de Champagne. Illuminations, video-mappings, champagne bars, musical entertainment and fireworks create a unique and festive atmosphere. These evenings highlight the Avenue de Champagne and the great Houses that have made its reputation.

On Saturday, gastronomy takes center stage at Habits de Saveurs. In the morning, Michelin-starred chefs join forces with Avenue de Champagne winegrowers and local producers to create an original recipe in a demonstration-tasting session open to all. In the afternoon, little chefs compete in front of the public in the P?tits Pâtissiers Competition. Wine and food pairing workshops and cellar tours complete the festivities.

On Sunday, a Parade of vintage vehicles livens up the streets of the town. Today, the parade attracts over 400 vehicles, making it one of the largest gatherings in north-eastern France.

En vísperas de las fiestas, la ciudad de Epernay, en colaboración con el Comité de l’Avenue de Champagne, ofrece los Hábitos de Luz, tres días de fiesta centrados en el arte de vivir en la región de Champaña.

El viernes y el sábado por la noche tendrán lugar dos veladas festivas en la Avenue de Champagne. Iluminaciones, video-mappings, bares de champán, espectáculos musicales y fuegos artificiales crean un ambiente único y festivo. Estas veladas ponen de relieve la Avenue de Champagne y las grandes Casas que han forjado su reputación.

El sábado, la gastronomía es la protagonista de los Habits de Saveurs. Por la mañana, chefs con estrellas Michelin se unen a las casas de la Avenue de Champagne y a viticultores y productores locales para crear una receta original en una sesión de demostración-degustación abierta a todos. Por la tarde, los pequeños chefs competirán ante el público en el concurso P?tits Pâtissiers. Los talleres de maridaje y las visitas a las bodegas completan el programa.

El domingo, un desfile de vehículos de época anima las calles de la ciudad. El desfile reúne actualmente a más de 400 vehículos, lo que lo convierte en uno de los mayores encuentros del noreste de Francia.

Am Vorabend der Feiertage zum Jahresende bietet die Stadt Epernay in Partnerschaft mit dem Comité de l’Avenue de Champagne die « Habits de Lumière » an, ein dreitägiges Fest rund um die Lebenskunst der Champagne.

Am Freitag- und Samstagabend finden zwei festliche Abende auf der Avenue de Champagne statt. Illuminationen, Videomappings, Champagnerbars, musikalische Darbietungen und ein Feuerwerk sorgen für eine einzigartige und festliche Atmosphäre. An diesen Abenden werden die Avenue de Champagne und die großen Häuser, die ihren Ruf begründet haben, ins rechte Licht gerückt.

Am Samstag steht die Gastronomie im Mittelpunkt, wenn die Habits de Saveurs stattfinden. Am Vormittag kreieren Sterneköche gemeinsam mit den Häusern und Winzern der Avenue de Champagne und lokalen Produzenten ein Originalrezept in einer Vorführung und Verkostung, die für alle offen ist. Am Nachmittag treten kleine Köche beim Concours des p’tits pâtissiers (Wettbewerb der kleinen Konditoren) vor dem Publikum gegeneinander an. Workshops zur Abstimmung von Speisen und Weinen sowie Besichtigungen von Weinkellern runden die Feierlichkeiten ab.

Am Sonntag belebt eine Oldtimerparade die Straßen der Stadt. Die Oldtimerparade, an der über 400 Fahrzeuge teilnehmen, ist eine der größten Veranstaltungen im Nordosten Frankreichs.

