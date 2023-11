Habits de Lumière Avenue de Champagne Épernay, 8 décembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Durant la journée, profitez de visites de caves prestigieuses dans les Maisons de champagne ou arrêtez-vous dans l’un des bars à champagne qui jalonnent l’avenue.

A la tombée de la nuit, les façades s’illumineront pour vous plonger dans l’ambiance chaleureuse des Habits de Lumière.

A partir de 19h30, les festivités commencent et vous pouvez remonter l’avenue à votre rythme et vous arrêter dans les cours pour profiter des différentes animations : vidéo-mapping, spectacles, installations interactives, spectacles lumineux, aquatiques et musicaux.

La soirée est ponctuée d’une déambulation artistique et d’un feu d’artifice.

Pour vous restaurer sur place, il y en aura pour tous les goûts : food trucks, produits de la ferme, sushis, planches, traiteur… Chaque maison vous propose des plats pour accompagner ses cuvées.

La matinée du samedi se pare de ses Habits de Saveurs avec des grands chefs locaux étoilés qui concoctent sous vos yeux des petits plats en accord avec les cuvées sélectionnées des maisons de l’avenue de Champagne. Cet événement se déroule en même temps que le marché hebdomadaire de la Halle Saint-Thibault : une explosion de saveurs et de senteurs pour ravir vos papilles.

Vous voulez vous essayer aux accords mets & vins, inscrivez-vous à l’un des ateliers ludiques animés par un œnologue de renom dans les salons de l’Hôtel de Ville le samedi après-midi.

En parallèle, le concours des p’tits pâtissiers mettra en compétition les 8-12 ans sur la confection d’un dessert sur le thème de Noël.

Rendez-vous le samedi soir pour vivre ou revivre des émotions enchanteresses et lumineuses.

Dimanche matin, dès 11h00, installez-vous le long du parcours de la parade automobile pour admirer les véhicules anciens et leurs chauffeurs vêtus comme à l’époque.

Comment résister à de tels événements atypiques et merveilleux ?

Alors qu’attendez-vous ? Venez découvrir tout ce que les Habits de Lumière peuvent vous offrir !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Avenue de Champagne Centre ville

Épernay 51200 Marne Grand Est



During the day, enjoy visits to prestigious champagne cellars or stop off at one of the champagne bars lining the avenue.

As night falls, the façades will light up to immerse you in the warm atmosphere of the Habits de Lumière.

From 7.30pm onwards, the festivities begin and you can stroll up the avenue at your own pace, stopping off in the courtyards to enjoy a variety of entertainment: video-mapping, shows, interactive installations, light shows, water shows and musical performances.

The evening is punctuated by an artistic parade and a fireworks display.

For on-site dining, there’s something for everyone: food trucks, farm produce, sushi, platters, caterers? Each house will be offering dishes to accompany its wines.

Saturday morning will be decked out in Habits de Saveurs, with local Michelin-starred chefs concocting dishes before your very eyes to match the selected cuvées of the Avenue de Champagne houses. This event takes place at the same time as the weekly market at Halle Saint-Thibault: an explosion of flavors and scents to delight your taste buds.

If you’d like to try your hand at food and wine pairing, sign up for one of the fun workshops led by a renowned ?nologist in the salons of the Hôtel de Ville on Saturday afternoon.

At the same time, the P?tits Pâtissiers competition will pit 8-12 year-olds against each other to create a Christmas-themed dessert.

Join us on Saturday evening to experience or relive enchanting, luminous emotions.

On Sunday morning, from 11:00 am, take a seat along the car parade route to admire the vintage vehicles and their drivers dressed in period costume.

How can you resist such unusual and wonderful events?

So what are you waiting for? Come and discover all that Les Habits de Lumière has to offer!

Durante el día, visite las prestigiosas bodegas de las Casas de Champán o haga una parada en uno de los bares de champán que bordean la avenida.

Al caer la noche, las fachadas se iluminarán para sumergirle en la cálida atmósfera de los Hábitos de Luz.

A partir de las 19.30 h, la fiesta comienza y podrá recorrer la avenida a su ritmo, deteniéndose en los patios para disfrutar de las diferentes actividades: video-mapping, espectáculos, instalaciones interactivas, espectáculos de luz, espectáculos acuáticos y actuaciones musicales.

La velada se completa con un desfile artístico y fuegos artificiales.

En el recinto habrá comida para todos los gustos: food trucks, productos de granja, sushi, bandejas y catering Cada bodega ofrecerá platos para acompañar sus vinos.

El sábado por la mañana, chefs locales con estrellas Michelin prepararán platos que mariden con las añadas seleccionadas de las casas de la Avenue de Champagne. Este acontecimiento coincide con el mercado semanal de la Halle Saint-Thibault: una explosión de sabores y olores para deleitar el paladar.

Si quiere iniciarse en el maridaje, inscríbase el sábado por la tarde en los salones del Hôtel de Ville en uno de los divertidos talleres dirigidos por un reputado especialista.

Paralelamente, en el concurso de pâtissiers, niños de 8 a 12 años competirán en la elaboración de un postre navideño.

Únase a nosotros el sábado por la noche para vivir, o revivir, emociones encantadoras y luminosas.

El domingo por la mañana, a partir de las 11.00 h, tome asiento a lo largo del recorrido del desfile automovilístico para admirar los vehículos de época y a sus conductores vestidos de época.

¿Cómo resistirse a acontecimientos tan maravillosos e insólitos?

¿A qué espera? Venga a descubrir todo lo que le ofrecen los Vestidos de Luz

Tagsüber können Sie an Besichtigungen der renommierten Champagnerkeller in den Maisons de Champagne teilnehmen oder in einer der Champagnerbars entlang der Avenue einkehren.

Wenn die Nacht hereinbricht, werden die Fassaden beleuchtet und Sie tauchen in die warme Atmosphäre der Habits de Lumière ein.

Ab 19:30 Uhr beginnen die Feierlichkeiten und Sie können die Avenue in Ihrem eigenen Tempo hinaufgehen und in den Höfen anhalten, um die verschiedenen Animationen zu genießen: Video-Mapping, Shows, interaktive Installationen, Licht-, Wasser- und Musikshows.

Der Abend wird durch eine Kunstwanderung und ein Feuerwerk abgerundet.

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Food Trucks, Produkte vom Bauernhof, Sushi, Bretter, Traiteur? Jedes Haus bietet Ihnen Gerichte an, die zu seinen Weinen passen.

Der Samstagvormittag wird von lokalen Sterneköchen gestaltet, die vor Ihren Augen kleine Gerichte zu den ausgewählten Cuvées der Häuser der Avenue de Champagne zaubern. Diese Veranstaltung findet gleichzeitig mit dem Wochenmarkt in der Halle Saint-Thibault statt: eine Explosion von Geschmäckern und Düften, die Ihre Geschmacksknospen entzücken werden.

Wenn Sie sich an der Kombination von Speisen und Weinen versuchen möchten, melden Sie sich zu einem der spielerischen Workshops an, die von einem renommierten ?nologen in den Salons des Rathauses am Samstagnachmittag geleitet werden.

Parallel dazu findet der Wettbewerb der P?tits pâtissiers statt, bei dem 8- bis 12-Jährige um die Herstellung eines weihnachtlichen Desserts wetteifern.

Am Samstagabend können Sie sich in die Welt des Weihnachtsmarktes begeben, um zauberhafte und leuchtende Emotionen zu erleben oder zu wiederholen.

Am Sonntagmorgen ab 11:00 Uhr können Sie die Oldtimer und ihre Fahrer bewundern, die wie zu dieser Zeit gekleidet sind.

Wie kann man solchen atypischen und wunderbaren Veranstaltungen widerstehen?

Worauf warten Sie also noch? Kommen Sie und entdecken Sie, was die « Habits de Lumière » Ihnen zu bieten haben!

Mise à jour le 2023-11-03 par Agence de Développement Touristique de la Marne