Soirée blanche Avenue de Champagne Épernay, 14 juillet 2023, Épernay.

Épernay,Marne

A l’occasion de la fête nationale, une soirée unique et participative est proposée sur l’avenue de Champagne, avec un concert pique-nique et un feu d’artifice.

Des tables et des bancs seront mis à disposition pour profiter de votre panier-repas, vêtu de blanc !

Les Maisons de Champagne et Vignerons présents sur l’avenue de Champagne ouvrent aussi leurs portes pour se restaurer..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Avenue de Champagne

Épernay 51200 Marne Grand Est



To celebrate France?s national holiday, we?re offering a unique, participatory evening on the Avenue de Champagne, with a picnic concert and fireworks display.

Tables and benches will be available to enjoy your packed lunch, dressed in white!

The Champagne houses and winemakers on the Avenue de Champagne will also be opening their doors for refreshments.

Para celebrar las fiestas de Francia, organizamos una velada única en la Avenue de Champagne, con un concierto picnic y fuegos artificiales.

Habrá mesas y bancos a su disposición para que pueda disfrutar de su almuerzo para llevar, ¡vestido de blanco!

Las casas de champán y los viticultores de la Avenue de Champagne también abrirán sus puertas para ofrecerle un refrigerio.

Anlässlich des Nationalfeiertags wird auf der Avenue de Champagne ein einzigartiger, partizipativer Abend mit einem Picknick-Konzert und einem Feuerwerk veranstaltet.

Es werden Tische und Bänke bereitgestellt, damit Sie Ihr Lunchpaket in weißer Kleidung genießen können!

Die Champagnerhäuser und Winzer, die auf der Avenue de Champagne vertreten sind, haben ebenfalls ihre Türen geöffnet und laden zum Essen ein.

Mise à jour le 2023-06-13 par ADT de la Marne