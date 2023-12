Domaine de Certes et Graveyron : Conférence « Être un chêne…sous l’écorce de Quercus » Avenue de Certes Audenge, 7 janvier 2024, Audenge.

Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

Conférence de Laurent Tillon, biologiste et ingénieur forestier à l’Office national des forêts.

Les arbres aussi ont une histoire. Et ils la racontent à tous ceux qui perçoivent les mille petits signes inscrits dans leur écorce, dans la forme d’une branche ou l’amitié nouée avec leurs voisins. Depuis son adolescence, Laurent Tillon écoute patiemment Quercus, un grand chêne sessile dans la force de l’âge, deux cent quarante ans. Lors de cette rencontre, Laurent Tillon nous révèlera une histoire pleine d’aventures, aussi diverses que tumultueuses, qui a débuté avant la Révolution française.

Sur réservation uniquement, par téléphone au 05 56 82 71 79 ou via le site : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/etre-un-chenesous-l-ecorce-de-quercus-conference-de-laurent-tillon

Enfant à partir de 10 ans

Gratuit.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



