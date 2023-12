Domaine de Certes et Graveyron : Ciné-goûter « Les mals-aimés » Avenue de Certes Audenge, 29 décembre 2023, Audenge.

Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:00:00

fin : 2023-12-29 17:00:00

Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron

Un film sur la nature, des transats, des gâteaux et des jus de fruits, quoi de mieux pour un moment en toute détente ? Venez visionner la projection du film « Terre de Vers », une comédie musicale pour enfants (petits & grands), suivie d’une sortie/atelier et d’un goûter.

Sur réservation uniquement, par téléphone au au 05.56.82.71.79 ou via le lien suivant : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/cine-gouter-les-mals-aimes-0

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit..

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Coeur Bassin