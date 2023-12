Domaine de Certes et Graveyron : Certes pour tout petits Avenue de Certes Audenge Catégories d’Évènement: Audenge

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 10:00:00

fin : 2023-12-26 11:30:00 Ateliers découvertes pour les enfants de 3 à 6 ans. Présence obligatoire d’un parent.

Sur réservation uniquement, par téléphone au 05 56 82 71 79 ou via le site : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/certes-pour-tout-petits

Enfant à partir de 3 ans

Gratuit.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

