Domaine de Certes et Graveyron : Ciné-goûter « Le loup » Avenue de Certes Audenge, 24 octobre 2023, Audenge.

Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron

Un film sur la nature, des transats, des gâteaux et des jus de fruits, quoi de mieux pour un moment en toute détente ? Venez vous joindre à nous pour une projection suivie d’une petite discussion sur la nature de Gironde.

Film du mois : « Lupin »

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abris dans le jardin d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le découvrent et décident de le ramener chez lui.

Court-Métrage en Animation de Hélène Ducrocq – Produit par Pierre Dron de Citron Bien Cinéma

Projection suivie d’une sortie et d’un goûter

Sur réservation uniquement, par téléphone au au 05.56.82.71.79 ou via le lien suivant : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/cine-gouter-le-loup

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit..

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meeting point : Domaine de Certes et Graveyron

A film about nature, deckchairs, cakes and fruit juices – what could be more relaxing? Come and join us for a screening followed by a chat about nature in Gironde.

Film of the month: « Lupin

A young wolf ventures out of his den for the first time, unbeknownst to his mother. Lost and frightened, he finds shelter in a village garden. Jeanne, Gaston and Louis, the hunters? children, discover him and decide to take him home.

Animated short film by Hélène Ducrocq – Produced by Pierre Dron of Citron Bien Cinéma

Screening followed by an outing and snack

By reservation only, by telephone on 05.56.82.71.79 or via the following link: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/cine-gouter-le-loup

Children aged 6 and over.

Free admission.

Punto de encuentro : Domaine de Certes et Graveyron

Una película sobre la naturaleza, tumbonas, pasteles y zumo de frutas: ¿qué mejor manera de relajarse? Acompáñenos en una proyección seguida de una charla sobre la naturaleza de la Gironda.

Película del mes: « Lupin

Un joven lobo sale por primera vez de su madriguera sin que su madre lo sepa. Perdido y asustado, encuentra refugio en el jardín de un pueblo. Jeanne, Gaston y Louis, los niños cazadores, lo descubren y deciden llevárselo a casa.

Cortometraje de animación de Hélène Ducrocq – Producido por Pierre Dron de Citron Bien Cinéma

Proyección seguida de excursión y merienda

Sólo con reserva previa, por teléfono en el 05.56.82.71.79 o a través del siguiente enlace: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/cine-gouter-le-loup

Niños a partir de 6 años.

Entrada gratuita.

Ort des Treffens : Domaine de Certes et Graveyron

Ein Naturfilm, Liegestühle, Kuchen und Fruchtsäfte – was gibt es Besseres für einen Moment in völliger Entspannung? Begleiten Sie uns zu einer Filmvorführung und einer anschließenden kleinen Diskussion über die Natur der Gironde.

Film des Monats: « Lupin »

Ein junger Wolf wagt sich ohne das Wissen seiner Mutter zum ersten Mal aus seinem Bau. Verwirrt und verängstigt findet er einen Unterschlupf im Garten eines Dorfes. Jeanne, Gaston und Louis, die Kinder der Jäger, entdecken ihn und beschließen, ihn nach Hause zu bringen.

Animierter Kurzfilm von Hélène Ducrocq – Produziert von Pierre Dron de Citron Bien Cinéma

Vorführung mit anschließendem Ausflug und Snack

Nur mit Reservierung, telefonisch unter 05.56.82.71.79 oder über den folgenden Link: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/cine-gouter-le-loup

Kinder ab 6 Jahren.

Kostenlos.

