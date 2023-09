Domaine de Certes et Graveyron : expérience théâtrale lunaire et participative Avenue de Certes Audenge, 1 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Expérience théâtrale lunaire et participative

Monsieur H est investi d’une mission cruciale : nous informer d’une solution radicale mais durable qui sauvera l’humanité des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Il est question de la Lune. Il va falloir la décrocher. Pas symboliquement, réellement ! Une décision certes efficace mais pas sans conséquences, auxquelles Monsieur H doit nous préparer. Voilà, c’est son travail. Sauf que… à l’approche de l’irréparable son discours s’enraye… Et si cela n’avait aucun sens ? Et vous qu’en pensez-vous ?

Une proposition composée d’une one man show théâtral et d’un temps pour prendre la parole si on le souhaite.

Sur réservation uniquement

77 place(s) disponible(s)

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Enfant à partir de 14 ans

Gratuit.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A lunar, participatory theatrical experience

Mr. H has been entrusted with a crucial mission: to inform us of a radical but sustainable solution that will save humanity from the catastrophic consequences of global warming. It’s all about the Moon. We’re going to have to get it. Not symbolically, really! An effective decision, to be sure, but not without consequences, for which Mr. H must prepare us. That’s his job. Except that? as the irreparable moment approaches, his speech breaks down? What if it doesn’t make sense? And what do you think?

A proposal comprising a theatrical one-man show and time to speak out if you wish.

By reservation only

77 place(s) available

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Children aged 14 and over

Free

Una experiencia teatral participativa y lunar

Al Sr. H se le ha encomendado una misión crucial: informarnos de una solución radical pero sostenible que salvará a la humanidad de las catastróficas consecuencias del calentamiento global. Tiene que ver con la Luna. Vamos a tener que conseguirla. No simbólicamente, ¡sino de verdad! Una decisión eficaz, sin duda, pero no sin consecuencias, para las que el Sr. H debe prepararnos. Ese es su trabajo. Excepto que… a medida que se acerca el momento irreparable, su discurso se rompe.. ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Y qué piensa usted?

Una propuesta compuesta por un espectáculo teatral unipersonal y tiempo para hablar si lo desea.

Sólo con reserva previa

77 plazas disponibles

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Niños a partir de 14 años

Gratis

Mondähnliche und partizipative Theatererfahrung

Herr H hat eine entscheidende Mission: Er soll uns über eine radikale, aber nachhaltige Lösung informieren, die die Menschheit vor den katastrophalen Folgen der globalen Erwärmung retten wird. Es geht um den Mond. Wir müssen ihn abhängen. Nicht symbolisch, sondern wirklich! Eine sicherlich effiziente Entscheidung, aber nicht ohne Folgen, auf die uns Herr H. vorbereiten muss. Das ist seine Aufgabe. Nur, wenn er sich dem Unwiederbringlichen nähert, gerät seine Rede ins Stocken Und wenn das alles keinen Sinn macht? Und was denken Sie?

Ein Vorschlag, der aus einer theatralischen Ein-Mann-Show und einer Redezeit besteht, wenn man möchte.

Nur mit Reservierung

77 verfügbare(r) Platz(e)

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Kinder ab 14 Jahren

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Coeur Bassin