Domaine de Certes et Graveyron : Piano-voix, Sand et le forêt de Fontainebleau Avenue de Certes Audenge, 20 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Portés par la musique de Chopin et Schubert et la lecture de ces textes, venez écouter ce piano-voix qui retrace qui l’un des premiers combats écologiques médiatisés de l’histoire contemporaine.

Enfant à partir de 10 ans

Gratuit

Sur réservation uniquement

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 20:30:00. EUR.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Spurred on by the music of Chopin and Schubert and the reading of these texts, come and listen to this piano-voice retelling of one of the first high-profile ecological battles in contemporary history.

Children aged 10 and over

Free

By reservation only

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Animados por la música de Chopin y Schubert y la lectura de estos textos, vengan a escuchar a este piano-voz que relata una de las primeras batallas ecológicas de gran repercusión en la historia moderna.

A partir de 10 años

Gratis

Con reserva previa

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Lassen Sie sich von der Musik von Chopin und Schubert und der Lesung dieser Texte tragen und lauschen Sie dieser Piano-Voice, die einen der ersten medienwirksamen Umweltkämpfe der zeitgenössischen Geschichte nachzeichnet.

Kinder ab 10 Jahren

Kostenlos

Nur mit Reservierung

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

