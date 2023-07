Domaine de Certes et Graveyron : Spectacle Les Fées de l’arbre Avenue de Certes Audenge, 13 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Transmettre la fascination du monde végétal par un spectacle ludique, rythmé et humoristique, adapté aux enfants, tel est le pari des Fées de l’arbre !

Enfant à partir de 6 ans

Sur réservation uniquement.

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79.

2023-08-13 20:45:00

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conveying the fascination of the plant world through a playful, rhythmic and humorous show adapted to children – that’s the challenge of Les Fées de l’arbre!

Children aged 6 and over

By reservation only.

Transmitir la fascinación del mundo vegetal a través de un espectáculo lúdico, rítmico y humorístico adaptado a los niños: ¡ese es el reto de Les Fées de l’arbre!

Niños a partir de 6 años

Sólo con reserva previa.

Die Faszination der Pflanzenwelt durch ein spielerisches, rhythmisches und humorvolles, kindgerechtes Schauspiel zu vermitteln, das ist die Herausforderung der Baumfeen!

Kinder ab 6 Jahren

Nur mit Reservierung.

