Domaine de Certes et Graveyron : Cinéma en plein air, projection du film Le Chêne Avenue de Certes Audenge, 22 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Projection du film documentaire qui immerge petits et grands avec poésie dans la vie d’un formidable acteur de la biodiversité : l’arbre et particulièrement ici, le chêne.

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit

Sur réservation uniquement.

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Screening of a documentary film that poetically immerses young and old alike in the life of a key player in biodiversity: the tree, and in this case, the oak.

Children aged 6 and over.

Free

By reservation only.

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Proyección de un documental que sumerge poéticamente a grandes y pequeños en la vida de un actor clave de la biodiversidad: el árbol, y en este caso, el roble.

A partir de 6 años.

Gratis

Con reserva previa.

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Vorführung des Dokumentarfilms, der Groß und Klein auf poetische Weise in das Leben eines großartigen Akteurs der Biodiversität eintauchen lässt: den Baum und hier insbesondere die Eiche.

Kinder ab 6 Jahren.

Kostenlos

Nur mit Reservierung.

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Coeur Bassin