Domaine de Certes et Graveyron : Récital, Le silence de la forêt Avenue de Certes Audenge, 13 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez découvrir des œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui inspirées par la nature et particulièrement la forêt avec ce récital pour violoncelle et piano avec Olivia Gay et Célia Oneto Bensaid.

A l’honneur : Offenbach, Camille Pépin, Elgar, John Luther Adams, Max Richter et bien sûr Dvořák dont le magnifique « Silence de la forêt » donne son nom à cette entreprise.

« Avec l’envie profonde de sensibiliser le public aux charmes et aux enjeux de la forêt », Olivia Gay, Ambassadrice du fonds de dotation ONF – Agir pour la forêt, a créé « Le Silence de la forêt » en 2022 : une initiative citoyenne pour la préservation des forêts.

Enfant à partir de 8 ans

Gratuit

Sur réservation uniquement

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 20:30:00. EUR.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover musical works of today and yesteryear inspired by nature, and particularly the forest, in this recital for cello and piano with Olivia Gay and Célia Oneto Bensaid.

In the spotlight: Offenbach, Camille Pépin, Elgar, John Luther Adams, Max Richter and, of course, Dvo?ák, whose magnificent « Silence of the Forest » lends its name to this venture.

« Olivia Gay, Ambassador of the ONF endowment fund ? Agir pour la forêt endowment fund, created « Le Silence de la forêt » in 2022: a citizen initiative for forest preservation.

Children aged 8 and over

Free

By reservation only

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Este recital para violonchelo y piano con Olivia Gay y Célia Oneto Bensaid le invita a descubrir obras musicales del pasado y del presente, inspiradas en la naturaleza y, en particular, en el bosque.

El programa incluye a Offenbach, Camille Pépin, Elgar, John Luther Adams, Max Richter y, por supuesto, Dvo?ák, cuyo magnífico Silencio del bosque da nombre a este proyecto.

» Olivia Gay, Embajadora del fondo de dotación de la ONF ? Agir pour la forêt, creó « Le Silence de la forêt » en 2022: una iniciativa ciudadana para preservar los bosques.

Niños a partir de 8 años

Gratis

Sólo con reserva

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Entdecken Sie in diesem Recital für Cello und Klavier mit Olivia Gay und Célia Oneto Bensaid musikalische Werke von gestern und heute, die von der Natur und insbesondere dem Wald inspiriert sind.

Zu hören sind Offenbach, Camille Pépin, Elgar, John Luther Adams, Max Richter und natürlich Dvo?ák, dessen wunderschönes « Stille des Waldes » dem Unternehmen seinen Namen gibt.

« Mit dem tiefen Wunsch, die Öffentlichkeit für den Charme und die Herausforderungen des Waldes zu sensibilisieren », hat Olivia Gay, Botschafterin des Stiftungsfonds ONF ? Agir pour la forêt, im Jahr 2022 « Le Silence de la forêt » ins Leben gerufen: eine Bürgerinitiative zur Erhaltung der Wälder.

Kind ab 8 Jahren

Kostenlos

Nur mit Reservierung

domainedecertes@gironde.fr

05 56 82 71 79

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Coeur Bassin