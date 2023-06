Visite du centre de conservation et d’études d’archéologique : DRAC Avenue de Certes Audenge, 17 juin 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Le centre cherche à diffuser l’actualité de la recherche et des métiers de l’archéologie, pour un partage plus grand des connaissances dans une perspective de large ouverture à destination des publics tant scolaires que locaux et touristiques.

Le littoral aquitain, avec ses nombreux lacs, offre l’opportunité aux multiples chercheurs d’étudier des paysages et les témoignages d’occupations anciennes exceptionnellement bien conservés sous l’eau.

Pour étudier les objets, il faut d’abord les conserver : le centre de conservation et d’études archéologiques est ainsi doté d’une chambre froide pour les bois, les prélèvements, d’une salle climatisée pour les métaux, d’une salle pour les cuirs, bois traités et les matériaux moins fragiles, comme le verre, les scories, la tabletterie…

Sur réservation : 05 56 82 71 79 ou https://www.gironde.fr/idees-de-sorties.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

Avenue de Certes Domaine de Certes et Graveyron

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The center seeks to disseminate the latest news on archaeological research and careers, so that knowledge can be shared more widely, with a view to opening up to schoolchildren, local residents and tourists alike.

The Aquitaine coastline, with its many lakes, offers researchers the opportunity to study landscapes and evidence of ancient occupations that are exceptionally well preserved underwater.

To study objects, they must first be preserved: the archaeological conservation and study center is equipped with a cold room for wood and samples, an air-conditioned room for metals, and a room for leather, treated wood and less fragile materials, such as glass, slag and tableware..

Reservations required: 05 56 82 71 79 or https://www.gironde.fr/idees-de-sorties

El objetivo del centro es difundir la información más reciente sobre la investigación y las profesiones arqueológicas, para que los conocimientos puedan compartirse más ampliamente, con vistas a llegar tanto a los escolares como a la población local y los turistas.

El litoral de Aquitania, con sus numerosos lagos, ofrece a los investigadores la posibilidad de estudiar paisajes y testimonios de antiguas ocupaciones excepcionalmente bien conservados bajo el agua.

Para estudiar los objetos, primero hay que conservarlos: el centro de conservación y estudio arqueológico dispone de una cámara frigorífica para madera y muestras, una sala climatizada para metales, y una sala para cuero, madera tratada y materiales menos frágiles, como vidrio, escoria, vajilla..

Reserva obligatoria: 05 56 82 71 79 o https://www.gironde.fr/idees-de-sorties

Das Zentrum möchte aktuelle Informationen über Forschung und Berufe im Bereich der Archäologie verbreiten, um das Wissen weiterzugeben und die Öffentlichkeit für Schulen, Einheimische und Touristen zu öffnen.

Die Küste der Aquitaine mit ihren zahlreichen Seen bietet zahlreichen Forschern die Möglichkeit, Landschaften und Zeugnisse früherer Besiedlungen zu untersuchen, die unter Wasser außergewöhnlich gut erhalten sind.

Das Zentrum für archäologische Studien und Konservierung verfügt über einen Kühlraum für Hölzer und Proben, einen klimatisierten Raum für Metalle, einen Raum für Leder, behandeltes Holz und weniger empfindliche Materialien wie Glas, Schlacken, Tischlerwaren usw

Reservierung erforderlich: 05 56 82 71 79 oder https://www.gironde.fr/idees-de-sorties

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Coeur Bassin