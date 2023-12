GRAND TOURNOI DE JEUX VIDEO A NOËL Avenue de Caux Roujan, 27 décembre 2023, Roujan.

Roujan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 13:30:00

fin : 2023-12-27 17:30:00

Planet’ado organise un tournoi jeux vidéo à la salle Polyvalente de 13h30 à 17h30 . Remise de récompense et de nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires (Béziers Aventure, Karting de Caussiniojouls, Laser game arbo parc loisirs, et arbre et aventure 34). Pour le transport : Rendez-vous à Magalas (Communauté de Communes) ou directement sur la place du village. Sur inscription..

Avenue de Caux

Roujan 34320 Hérault Occitanie



