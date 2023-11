MARCHÉ DE NOËL Avenue de Caux Roujan, 2 décembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Marché de Noël à la salle polyvalente organisé par le Comité des fêtes de Roujan en partenariat avec Montagnac Évènements. Le samedi de 17h00 à 22h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00. Entrée gratuite. Nombreux exposants, Forains, Tombola, Parade de Noël, Présence du Père Noël à 11h00 et 15h00. Petites restaurations sur place..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-03 22:00:00. .

Avenue de Caux

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Christmas market at the Salle polyvalente organized by the Comité des fêtes de Roujan in partnership with Montagnac Évènements. Saturday from 5:00 pm to 10:00 pm and Sunday from 9:00 am to 6:00 pm. Free admission. Numerous exhibitors, Fairground, Tombola, Christmas Parade, Santa Claus at 11:00am and 3:00pm. Light refreshments on site.

Mercado de Navidad en la Sala Polivalente, organizado por el Comité de fiestas de Roujan en colaboración con Montagnac Évènements. Sábado de 17:00 a 22:00 y domingo de 9:00 a 18:00. Entrada gratuita. Numerosos puestos, atracciones de feria, tómbola, desfile navideño, Papá Noel a las 11h y a las 15h. Comida ligera in situ.

Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle, organisiert vom Festkomitee von Roujan in Partnerschaft mit Montagnac Évènements. Am Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zahlreiche Aussteller, Schausteller, Tombola, Weihnachtsparade, Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 11:00 und 15:00 Uhr. Kleine Restaurationen vor Ort.

