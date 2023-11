RETRO & GAME PARTY Avenue de Caux Roujan, 25 novembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Du Pac-Man aux cartes, venez jouer à notre événement!

Venez retrouver les classiques du rétrogaming sur consoles anciennes, jouer à des jeux de société en famille ou entre amis, ou participer à des tournois gaming.

N’oubliez pas votre deck Magic pour affronter de nouveaux joueurs!.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Avenue de Caux

Roujan 34320 Hérault Occitanie



From Pac-Man to cards, come and play at our event!

Come and rediscover retrogaming classics on vintage consoles, play board games with family and friends, or take part in gaming tournaments.

Don’t forget your Magic deck to take on new players!

Del comecocos a las cartas, ¡venga a jugar a nuestro evento!

Ven a redescubrir clásicos del retrogaming en viejas consolas, a jugar a juegos de mesa con la familia y los amigos, o a participar en torneos de juegos.

¡No olvides tu baraja de Magic para enfrentarte a nuevos jugadores!

Von Pac-Man bis hin zu Kartenspielen – kommen Sie zu unserer Veranstaltung!

Erleben Sie Retrogaming-Klassiker auf alten Konsolen, spielen Sie Gesellschaftsspiele mit Familie und Freunden oder nehmen Sie an Gaming-Turnieren teil.

Vergessen Sie nicht Ihr Magic-Deck, um gegen neue Spieler anzutreten!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT AVANT-MONTS