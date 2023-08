60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BOULE JOYEUSE ROUJANAISE Avenue de Caux Roujan, 14 octobre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

60ème anniversaire de la Boule Joyeuse Roujanaise à 18h30 à la salle polyvalente. Réservation/paiement avant le 2 octobre 2023. 19h : Concert – 20h : Apéritif – 21h30 : Repas. Soirée animée par l’orchestre Franck MALBERT. Tarif : 35€..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Avenue de Caux

Roujan 34320 Hérault Occitanie



60th anniversary of the Boule Joyeuse Roujanaise at 6.30pm in the Salle Polyvalente. Reservation/payment by October 2, 2023. 7pm: Concert – 8pm: Aperitif – 9:30pm: Meal. Entertainment by the Franck MALBERT orchestra. Price: 35?

60º aniversario de la Boule Joyeuse Roujanaise a las 18.30 h en la sala polivalente. Reserva/pago antes del 2 de octubre de 2023. 19.00 h: Concierto – 20.00 h: Aperitivo – 21.30 h: Comida. Animación a cargo de la orquesta Franck MALBERT. Precio: 35?

60. Jahrestag der Boule Joyeuse Roujanaise um 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Reservierung/Zahlung bis zum 2. Oktober 2023. 19 Uhr: Konzert – 20 Uhr: Aperitif – 21.30 Uhr: Mahlzeit. Der Abend wird vom Orchester Franck MALBERT begleitet. Preis: 35?

