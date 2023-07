CONCERT LIVE DOUNIA – AMBIANCE JAZZ VARIÉTÉ INTERNATIONALE Avenue de Cassan Roujan, 13 juillet 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Concert Live Dounia en extérieur de 19h30 à 22h30 au Grand Café. Restauration possible. Plat à partir de 15€- planche tapas 15€. Réservation conseillée..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Avenue de Cassan

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Live Dounia concert outdoors from 7:30pm to 10:30pm at the Grand Café. Catering available. Dishes from 15€ – tapas platter 15€. Reservations recommended.

Concierto en directo de Dounia al aire libre de 19.30 a 22.30 horas en el Grand Café. Catering disponible. Platos a partir de 15 euros – plato de tapas 15 euros. Se recomienda reservar.

Live-Konzert Dounia im Freien von 19:30 bis 22:30 Uhr im Grand Café. Verpflegung ist möglich. Gericht ab 15 Euro, Tapas-Brett 15 Euro. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS