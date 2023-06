CONCERT D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE Avenue de Carcassonne Saint-Hilaire, 4 juin 2023, Saint-Hilaire.

Saint-Hilaire,Aude

Les amis de l’Abbaye de Saint-Hilaire organisent un concert d’Amour et d’Eau fraîche.

Spectacle en 2 parties : la première dans l’église abbatiale avec gospel et chant du monde, et la 2ème dans le cloître avec des airs d’Opéra et de chansons populaires.

Buffet inclus autour des vins du Château de Couffoulens par Marie-Christine Guilhem..

2023-06-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Avenue de Carcassonne

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie



Les amis de l’Abbaye de Saint-Hilaire organize a concert d’Amour et d’Eau fraîche.

Show in 2 parts: the first in the abbey church with gospel and world songs, and the 2nd in the cloister with opera arias and popular songs.

Buffet served with Château de Couffoulens wines by Marie-Christine Guilhem.

Los Amigos de la Abadía de Saint-Hilaire organizan un concierto de Amor y Agua Dulce.

Espectáculo en 2 partes: la primera en la iglesia abacial con gospel y canciones del mundo, y la 2ª en el claustro con arias de ópera y canciones populares.

Buffet servido con vinos del Château de Couffoulens por Marie-Christine Guilhem.

Die Freunde der Abtei von Saint-Hilaire organisieren ein Konzert mit « Amour et d’Eau fraîche » (Liebe und frisches Wasser).

Spektakel in zwei Teilen: der erste in der Abteikirche mit Gospel und Weltgesang, der zweite im Kreuzgang mit Opernmelodien und Volksliedern.

Inklusive Buffet rund um die Weine des Château de Couffoulens von Marie-Christine Guilhem.

Mise à jour le 2023-05-30 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin