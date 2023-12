Larrivet en Fêtes Avenue de Cadaujac Léognan, 4 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

À l’occasion des fêtes de fin d’années, le Château Larrivet Haut-Brion vous invite à partager un moment authentique autour de quatre accords mets et vins d’exception. Venez découvrir les saveurs uniques de :

Caviar d’Aquitaine x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion blanc 2019

Poulpe fumé x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion rouge 2018

Fromage Salers AOP x Château Larrivet Haut Brion blanc 2020

Chocolat Guatemala Madagascar x Château Larrivet Haut Brion rouge 2011

Offre temporaire du 1er au 30 décembre ! Venez vite en profiter.

Minimum 2 personnes..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Avenue de Cadaujac

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the festive season, Château Larrivet Haut-Brion invites you to share an authentic moment around four exceptional food and wine pairings. Come and discover the unique flavours of :

Caviar d’Aquitaine x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion white 2019

Smoked Octopus x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion red 2018

Salers PDO cheese x Château Larrivet Haut Brion white 2020

Chocolate Guatemala Madagascar x Château Larrivet Haut Brion red 2011

Temporary offer from 1 to 30 December! Come and take advantage of it.

Minimum 2 people.

Para estas fiestas, Château Larrivet Haut-Brion le invita a compartir un momento auténtico en torno a cuatro maridajes excepcionales. Venga a descubrir los sabores únicos de :

Caviar de Aquitania x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion blanco 2019

Pulpo ahumado x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion tinto 2018

Queso Salers DOP x Château Larrivet Haut Brion blanco 2020

Chocolate de Guatemala Madagascar x Château Larrivet Haut Brion tinto 2011

¡Oferta temporal del 1 al 30 de diciembre! Ven y aprovéchala.

Mínimo 2 personas.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage lädt Sie das Château Larrivet Haut-Brion ein, einen authentischen Moment bei vier außergewöhnlichen Kombinationen von Speisen und Weinen zu genießen. Entdecken Sie die einzigartigen Aromen von :

Kaviar d’Aquitaine x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion blanc 2019

Geräucherter Oktopus x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion rot 2018

Salers-Käse AOP x Château Larrivet Haut Brion weiß 2020

Guatemala Madagaskar-Schokolade x Château Larrivet Haut Brion rot 2011

Befristetes Angebot vom 1. bis 30. Dezember! Kommen Sie schnell und profitieren Sie davon.

Mindestens 2 Personen.

