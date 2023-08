JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ESPACE FRANCINE LANCELOT Avenue de Bückeburg Sablé-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

La compagnie de danse l’Éventail ouvre les portes de son « costumier » : plus de 600 costumes retraçant 40 années de création de spectacles. Samedi 16 septembre 2023 : 3 visites de 40 minutes Jauge : 15 personnes par visites Tout public. Réservation conseillée.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:40:00. .

Avenue de Bückeburg

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



The Éventail dance company opens the doors of its « costumier »: over 600 costumes retracing 40 years of show creation. Saturday, September 16, 2023: 3 x 40-minute visits Capacity: 15 people per visit. Reservations recommended

La compañía de danza Éventail abre las puertas de su « tienda de trajes »: más de 600 trajes que recorren 40 años de creación de espectáculos. Sábado 16 de septiembre de 2023: 3 visitas de 40 minutos Aforo: 15 personas por visita. Se recomienda reservar

Die Tanzkompanie l’Éventail öffnet die Türen ihres « Kostümfundus »: über 600 Kostüme, die 40 Jahre lang die Entstehung von Aufführungen nachzeichnen. Samstag, 16. September 2023: 3 Führungen à 40 Minuten Messlatte: 15 Personen pro Führung Für jedes Publikum. Reservierung empfohlen

