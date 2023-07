Concert du Bourg Avenue de Bretagne Mesquer, 17 août 2023, Mesquer.

Concert du Bourg Jeudi 17 août, 21h00 Avenue de Bretagne Gratuit: 0

Rock Folk Blues. Once upon a time en 2018, trois garçons larguent les amarres pour faire de la musique et du surf, dans un esprit de liberté que la beat-génération n’aurait pas renié. C’est ainsi que débute l’histoire de Mazingo. Depuis, le trio Franco-Américain sème sur les routes son inclianation naturelle pour un rock’n’roll mélodique influencé par la country folk et le blues. Andrew, c’est l’américain de la team au chant et à la contrebasse. On le croirait tout droit sorti d’un rocking-chair en Ohio. Alexis a troqué les balalaïkas familiales de St Pétersbourg pour les guitares façon Greenwich village. Quant à Félix, il abandonne définitivement sa neutralité suisse dès qu’il s’agit de marteler des fûts de batterie. On l’aura compris, avec Mazingo, le maître-mot c’est l’énergie. Enfants du voyage, génération sans attaches, ces 3 acolytes incarnent un certain esprit qu’ils ont mis en bouteille dans un premier EP « 3 Dollar Show » paru en 2020. Ils l’ont ensuite affiné dans leur premier album « Soleil Noir ». Leu musique, qui sent autant le whisky boisé que la fraîcheur des océans, s’y révèle elle aussi sans limites et sans frontières.

Avenue de Bretagne Bourg 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 58 74 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-du-bourg-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T21:00:00+02:00 – 2023-08-17T23:00:00+02:00

