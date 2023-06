Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Apéro-Concert Avenue de Bretagne Apéro-Concert Avenue de Bretagne, 21 juillet 2023, . Apéro-Concert 21 et 28 juillet Avenue de Bretagne Public Chanson française, bonne humeur et convivialité.

Entrée libre. Avenue de Bretagne Jardin du Presbytère 44420 Mesquer 44420 [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 73 92 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/apero-concert-mesquer-1.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE Détails Autres Lieu Avenue de Bretagne Adresse Jardin du Presbytère 44420 Mesquer Lieu Ville Avenue de Bretagne

Avenue de Bretagne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//