Laser game extérieur Avenue de Bordeaux Le Temple-sur-Lot, 1 juillet 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Découvrez le 1er laser-game en extérieur de la Vallée du Lot ! Les joueurs peuvent constituer des équipes, choisir leur scénario et leurs armes : esprit de compétition garanti !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Avenue de Bordeaux Camping du Bosc

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the 1st outdoor laser-game in the Lot Valley! Players can form teams and choose their own scenario and weapons: competitive spirit guaranteed!

¡Descubra el 1er laser-game al aire libre del Valle del Lot! Los jugadores pueden formar equipos, elegir su escenario y sus armas: ¡espíritu competitivo garantizado!

Entdecken Sie das erste Laser-Game im Freien im Lot-Tal! Die Spieler können Teams bilden, ihr Szenario und ihre Waffen wählen: Wettkampfgeist garantiert!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Lot-et-Tolzac