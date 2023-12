Animation de Noël Avenue de Bordeaux Arès, 17 décembre 2023 07:00, Arès.

Arès,Gironde

Lecture de contes de Noël par Alfred le lutin.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Avenue de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Reading of Christmas tales by Alfred the elf

Lectura de cuentos de Navidad por el elfo Alfred

Lesung von Weihnachtsgeschichten durch Alfred den Kobold

