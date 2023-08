visite commentée de l’église du St Esprit avenue de Bordeaux 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil Catégories d’Évènement: Faches-Thumesnil

visite commentée de l'église du St Esprit
Dimanche 17 septembre, 10h00
avenue de Bordeaux 59155 Faches-Thumesnil

dréssée sur l'emplacement d'une chapelle provisoire en 1968, cette église moderne est l'oeuvre de l'architecte JLillois ean-Pierre Secq , les vitraux sont de Blanchet et Lesage.Elles est construite en 1975

