Quartier Bischwiller en fête à Vire Normandie Avenue de Bischwiller Vire Normandie, 13 octobre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Exposition de véhicules, chalets d’exposants, baptême de moto et animations pour les enfants… et un chèque de 500 euros à gagner. Toutes les informations sur vireavenir.fr et les réseaux sociaux de Vire Avenir.

Vendredi 2023-10-13 fin : 2023-10-14 . .

Avenue de Bischwiller Vire

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Vehicle exhibition, exhibitors’ chalets, motorcycle baptisms and entertainment for children… and a 500-euro cheque to be won. More information on vireavenir.fr and Vire Avenir’s social networks

Exposición de vehículos, chalés de expositores, bautismos moteros y animaciones para niños… y un cheque de 500 euros para ganar. Toda la información en vireavenir.fr y en las redes sociales de Vire Avenir

Fahrzeugausstellung, Ausstellerhütten, Motorradtaufen und Kinderanimationen… und ein Scheck über 500 Euro zu gewinnen. Alle Informationen auf vireavenir.fr und den sozialen Netzwerken von Vire Avenir

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche