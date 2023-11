La Bastide enchantée : Véloparade Avenue de Bias Villeneuve-sur-Lot, 20 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Avant que le feu d’artifice illumine la ville, une balade nocturne à vélo permettra de découvrir la Bastide autrement.

Pour participer, il faudra venir avec votre vélo décoré (guirlandes lumineuses, boules de Noël…).

Durée : environ 40 minutes..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Avenue de Bias Ecole Descartes

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Before the fireworks illuminate the town, an evening bike ride will give you the chance to discover the Bastide in a whole new way.

To take part, you’ll need to bring your own decorated bike (garlands of lights, baubles, etc.).

Duration: approx. 40 minutes.

Antes de que los fuegos artificiales iluminen la ciudad, un paseo nocturno en bicicleta le permitirá descubrir la Bastida de una forma totalmente nueva.

Para participar, deberá traer su propia bicicleta decorada (guirnaldas de luces, adornos, etc.).

Duración: unos 40 minutos.

Bevor das Feuerwerk die Stadt erleuchtet, können Sie die Bastide bei einer nächtlichen Fahrradtour auf andere Weise entdecken.

Um daran teilzunehmen, müssen Sie Ihr Fahrrad mit Lichterketten, Weihnachtskugeln usw. schmücken.

Dauer: ca. 40 Minuten.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47