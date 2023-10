Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? – Festival Bidart en Rire Avenue de Biarritz Bidart, 18 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Par LA COMPAGNIE LA MARTINGALE

Le professeur Coutant, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ?Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles. Ce spectacle hors-normes, parfaitement maîtrisé dans ses moindres nuances de jeu, est un monument de l’humour. Irrésistible. Et ce n’est pas nous qui l’affirmons mais Télérama.

Tarifs: 5 et 10 € – Billetterie sur bidarttourisme.com ou au 05 59 54 93 85

ventes sur place dans la limite des places disponibles.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 21:30:00. EUR.

By LA COMPAGNIE LA MARTINGALE

Professor Coutant, director of the mobile school of agriculture, discusses the rights of the hen and the living conditions of the egg. But why do hens feel the need to glue themselves to each other, in conditions that seem so unenviable? Between scientific information and more debatable statements, wimpses and goose bumps, this pseudo-conference takes on both the absurd and the metaphysical to reflect, with a sharp, offbeat eye, highly topical issues. This extraordinary show, perfectly mastered in every nuance, is a monument to humor. Irresistible. And it’s not us who say so, but Télérama.

Prices: 5 and 10 ? – Tickets at bidarttourisme.com or 05 59 54 93 85

on-site sales subject to availability

Por LA COMPAGNIE LA MARTINGALE

El profesor Coutant, director de la escuela móvil de agricultura, habla de los derechos de la gallina y de las condiciones de vida del huevo. Entre la información científica y las afirmaciones más discutibles, entre los peleles y la piel de gallina, esta pseudoconferencia aborda tanto lo absurdo como lo metafísico para reflejar temas de gran actualidad con una mirada aguda y fuera de lo común. Este extraordinario espectáculo, perfectamente dominado en todos sus matices, es un monumento al humor. Irresistible. Y no lo decimos nosotros, sino Télérama.

Precios: 5 y 10? – Entradas en bidarttourisme.com o 05 59 54 93 85

venta in situ sujeta a disponibilidad

Von der COMPAGNIE LA MARTINGALE

Professor Coutant, der Leiter der ambulanten Landwirtschaftsschule, spricht über die Rechte von Hühnern und die Lebensbedingungen von Eiern. Zwischen wissenschaftlichen Informationen und fragwürdigen Aussagen, Angsthasen und Gänsehaut, bewegt sich diese Pseudo-Vorlesung sowohl im Bereich des Absurden als auch der Metaphysik, um durch einen scharfen und unkonventionellen Blick sehr aktuelle Probleme zu reflektieren. Diese außergewöhnliche Aufführung, die bis in die kleinsten Nuancen des Spiels perfekt beherrscht wird, ist ein Monument des Humors. Es ist unwiderstehlich. Und das behaupten nicht wir, sondern Télérama.

Eintrittspreise: 5 und 10 ? – Tickets auf bidarttourisme.com oder unter 05 59 54 93 85

verkauf vor Ort, solange Plätze verfügbar sind

