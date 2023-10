Dracula, la véritable histoire – Festival Bidart en Rire Avenue de Biarritz Bidart, 17 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Par la Compagnie des rêves oubliés.

Comédie Parodique.

A partir de 8ans.

Embarquez avec frénésie dans cette comédie familiale. Redécouvrez le plus célèbre des vampires dans une parodie catastrophe délirante et «sang pour sang» déjantée. 4 comédiens, 15 personnages, un grand moment d’humour et d’absurde. Voilà ce qui vous attend ! Une joyeuse réinterprétation du célèbre roman de Bram Stocker dans la lignée de « Y a t-il un pilote dans l’avion ». Vous serez promené sans aucun ménagement à travers l’Europe, de l’Angleterre aux sinistres montagnes de Transylvanie. On vous l’assure : ce n’est pas par hasard si ce Dracula est un des grands succès du festival d’Avignon depuis trois ans !

Tarifs: 5 et 10 € – Billetterie sur bidarttourisme.com ou au 05 59 54 93 85

ventes sur place dans la limite des places disponibles, uniquement par Espèces et Chèques..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

Avenue de Biarritz Yelloh Village Ilbaritz

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Compagnie des rêves oubliés.

Parodic comedy.

For ages 8 and up.

Embark with frenzy on this family comedy. Rediscover the most famous of vampires in a delirious, blood-for-blood parody of catastrophe. 4 actors, 15 characters, a great moment of humor and absurdity. This is what awaits you! A joyful reinterpretation of Bram Stocker’s famous novel, along the lines of « Is there a pilot in the plane? You’ll be whisked across Europe, from England to the sinister mountains of Transylvania. We can assure you: it’s no coincidence that Dracula has been one of the great successes of the Avignon Festival for the past three years!

Prices: 5 and 10 ? – Tickets at bidarttourisme.com or 05 59 54 93 85

on-site sales subject to availability, by cash or check only.

Por la Compagnie des rêves oubliés.

Comedia paródica.

A partir de 8 años.

Póngase en marcha con esta comedia familiar. Redescubra al más famoso de los vampiros en una disparatada parodia de catástrofe sangre por sangre. 4 actores, 15 personajes, un gran momento de humor y absurdo. ¡Eso es lo que le espera! Una alegre reinterpretación de la famosa novela de Bram Stocker en la línea de « ¿Hay un piloto en el avión? Le llevaremos por toda Europa, desde Inglaterra hasta las siniestras montañas de Transilvania. Se lo aseguramos: ¡no es casualidad que Drácula sea uno de los grandes éxitos del Festival de Aviñón desde hace tres años!

Precios: 5 y 10 ? – Entradas en bidarttourisme.com o 05 59 54 93 85

venta in situ sujeta a disponibilidad, únicamente en efectivo o cheque.

Von der Compagnie des rêves oubliés.

Parodistische Komödie.

Ab 8 Jahren.

Lassen Sie sich von dieser Familienkomödie mitreißen. Entdecken Sie den berühmtesten aller Vampire in einer verrückten Katastrophenparodie und einer verrückten « Blut für Blut »-Parodie neu. 4 Schauspieler, 15 Charaktere, ein großer Moment des Humors und der Absurdität. Das ist es, was Sie erwartet! Eine fröhliche Neuinterpretation des berühmten Romans von Bram Stocker in Anlehnung an « Gibt es einen Piloten im Flugzeug ». Sie werden schonungslos durch Europa geführt, von England bis zu den düsteren Bergen Transsylvaniens. Wir versichern Ihnen: Es ist kein Zufall, dass dieser Dracula seit drei Jahren einer der großen Erfolge des Festivals von Avignon ist!

Eintrittspreise: 5 und 10 ? – Tickets auf bidarttourisme.com oder unter 05 59 54 93 85

verkauf vor Ort im Rahmen der verfügbaren Plätze, nur mit Bargeld und Schecks.

