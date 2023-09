SENSIBLE – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 18 mai 2024, Sérignan.

Plongez dans les eaux claires et limpides de ce qui constitue l’homme lors de ce spectacle de cirque. La Cie vous invite à vous confronter à vos propres sensibilités et à vous questionner sur les masculinités grâce à une exploration de l’homme avec un petit « h », de l’absurdité masculine et de nos propres constructions. Dès 9 ans. Payant – Réservation conseillée..

2024-05-18 20:30:00 fin : 2024-05-18 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Dive into the clear, limpid waters of what constitutes man in this circus show. The Cie invites you to confront your own sensibilities and question your own masculinities through an exploration of the man with a small « h », male absurdity and our own constructions. Ages 9 and up. Charge – Reservations recommended.

Sumérjase en las aguas claras y límpidas de lo que constituye el hombre en este espectáculo de circo. La compañía le invita a enfrentarse a sus propias sensibilidades y a cuestionar sus propias masculinidades a través de una exploración del hombre con « h » minúscula, del absurdo masculino y de nuestras propias construcciones. A partir de 9 años. De pago – Se recomienda reservar.

Tauchen Sie in dieser Zirkusvorstellung in die klaren Gewässer dessen ein, was den Mann ausmacht. Die Cie lädt Sie ein, sich mit Ihren eigenen Sensibilitäten auseinanderzusetzen und Männlichkeiten zu hinterfragen, dank einer Erkundung des Mannes mit einem kleinen « h », der männlichen Absurdität und unserer eigenen Konstruktionen. Ab 9 Jahren. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

