OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 22 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Ka Hou Fan est chef assistant à l’Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie depuis avril 2022. Dans ce beau programme, il cheminera main dans la main avec la violoniste Dorota Anderszewska dans le 4ème Concerto KV. 218 de Mozart, la Suite Holberg de Grieg ou encore Le Tombeau de Couperin de Ravel. Un vibrant hommage à la musique française du XVIIIe siècle! Payant – Réservation conseillée..

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Ka Hou Fan has been assistant conductor at the Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie since April 2022. In this beautiful program, he will work hand in hand with violinist Dorota Anderszewska in Mozart’s 4th Concerto KV. 218, Grieg’s Holberg Suite and Ravel’s Le Tombeau de Couperin. A vibrant tribute to 18th-century French music! Charge – Reservations recommended.

Ka Hou Fan es director asistente de la Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie desde abril de 2022. En este magnífico programa, trabajará mano a mano con la violinista Dorota Anderszewska en el 4º Concierto KV. 218 de Mozart, la Suite Holberg de Grieg y Le Tombeau de Couperin de Ravel. Un vibrante homenaje a la música francesa del siglo XVIII De pago – Se recomienda reservar.

Ka Hou Fan ist seit April 2022 stellvertretender Dirigent des Opernorchesters Orchestre National de Montpellier Occitanie. In diesem schönen Programm wird er mit der Geigerin Dorota Anderszewska Mozarts 4. Konzert KV 218, Griegs Holberg-Suite und Ravels Le Tombeau de Couperin spielen. Eine vibrierende Hommage an die französische Musik des 18. Jahrhunderts! Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

