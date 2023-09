EMPIRE OF FLORA – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 7 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

La chorégraphe Michèle Murray poursuit son dialogue avec le grand peintre américain Cy Twombly et revient avec son nouveau spectacle. 4 interprètes masculins, avec autant de grâce que de puissance, portent ici la danse aux côtés de l’artiste française, Lolita Montana qui délivre un DJ-set débordant de vitalité. Un véritable printemps des corps, à l’effervescence irrésistible. Dès 12 ans..

2024-03-07 20:30:00 fin : 2024-03-07 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Choreographer Michèle Murray continues her dialogue with the great American painter Cy Twombly and returns with her new show. 4 male performers, as graceful as they are powerful, bring the dance to life alongside French artist Lolita Montana, who delivers a DJ-set brimming with vitality. A true springtime of bodies, with an irresistible effervescence. Ages 12 and up.

La coreógrafa Michèle Murray prosigue su diálogo con el gran pintor estadounidense Cy Twombly y regresa con su nuevo espectáculo. 4 bailarines masculinos, tan gráciles como poderosos, dan vida a la danza junto a la artista francesa Lolita Montana, que ofrece un DJ-set rebosante de vitalidad. Una auténtica primavera para los cuerpos, con una efervescencia irresistible. A partir de 12 años.

Die Choreographin Michèle Murray setzt ihren Dialog mit dem großen amerikanischen Maler Cy Twombly fort und kehrt mit ihrem neuen Stück zurück. vier männliche Darsteller, mit ebenso viel Anmut wie Kraft, tragen hier den Tanz an der Seite der französischen Künstlerin Lolita Montana, die ein DJ-Set liefert, das vor Vitalität nur so sprüht. Ein wahrer Frühling der Körper, mit einer unwiderstehlichen Ausgelassenheit. Ab 12 Jahren.

