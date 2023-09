ARTHUR H – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 1 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Véritable acrobate musical alliant poésie et rock à la gaieté de la pop, Arthur H est un artiste libre qui célèbre l’existence humaine de sa voix rocailleuse. Son 17ème album, La Vie, est un disque cinématographique qui vous transportera dans un voyage passionnant, transcendé par des chœurs et arrangements de cordes sublimes.

Payant – Réservation conseillée..

2024-03-01 20:30:00

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A veritable musical acrobat, combining poetry and rock with the gaiety of pop, Arthur H is a free-spirited artist who celebrates human existence with his gravelly voice. His 17th album, La Vie, is a cinematic record that will take you on an exciting journey, transcended by sublime choral and string arrangements.

Charge – Reservations recommended.

Auténtico acróbata musical, que combina poesía y rock con la alegría del pop, Arthur H es un artista de espíritu libre que celebra la existencia humana con su voz cascajosa. Su 17º álbum, La Vie, es un disco cinematográfico que le llevará en un viaje apasionante, trascendido por sublimes coros y arreglos de cuerda.

De pago – Se recomienda reservar.

Arthur H ist ein musikalischer Akrobat, der Poesie und Rock mit der Fröhlichkeit des Pop verbindet. Er ist ein freier Künstler, der mit seiner rockigen Stimme die menschliche Existenz feiert. Sein 17. Album, La Vie, ist eine filmische Platte, die Sie auf eine spannende Reise mitnimmt, die von erhabenen Chören und Streicherarrangements transzendiert wird.

Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

