W.A.M, WE ARE MONCHICHI – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 28 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

La Compagnie Ramirez vous propose une danse travaillant sur les forces antagonistes, comme un sculpteur sur sa matière. Shihya Peng et Marco Di Nardo tendent leur corps comme 2 miroirs déformants où l’on se découvre, accompagnés d’écrits sur mesures ou d’éclats de textes. W.A.M interroge sur les identités multiples que nous portons en nous et sur la manière dont l’autre peut venir les bousculer..

2024-02-28 16:30:00 fin : 2024-02-28 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



The Compagnie Ramirez proposes a dance that works on antagonistic forces, like a sculptor on his material. Shihya Peng and Marco Di Nardo hold up their bodies like 2 distorting mirrors in which we discover ourselves, accompanied by custom-made writings or fragments of text. W.A.M questions the multiple identities we carry within us, and how the other can upset them.

La Compagnie Ramirez les propone una danza que trabaja sobre fuerzas antagónicas, como un escultor sobre su material. Shihya Peng y Marco Di Nardo sostienen sus cuerpos como 2 espejos deformantes en los que nos descubrimos a nosotros mismos, acompañados de escritos a medida o fragmentos de textos. W.A.M se interroga sobre las múltiples identidades que llevamos dentro y la manera en que el otro puede trastornarlas.

Die Compagnie Ramirez bietet Ihnen einen Tanz, der mit antagonistischen Kräften arbeitet, wie ein Bildhauer mit seinem Material. Shihya Peng und Marco Di Nardo strecken ihre Körper wie zwei verzerrte Spiegel aus, in denen wir uns selbst entdecken, begleitet von maßgeschneiderten Schriften oder Textsplittern. W.A.M. stellt die Frage nach den multiplen Identitäten, die wir in uns tragen, und danach, wie der andere diese Identitäten erschüttern kann.

