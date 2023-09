LES FOUTEURS DE JOIE – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 10 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Ces cinq garçons, tannés par les ans, écrivent des chansons et s’inventent des castelets pour les incarner. Cette fois, c’est sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler car le temps se rétrécit en même temps que les distances. Ils proposent de la chanson à voir autant qu’à entendre et rient de tout avec sérieux. Tout public. Payant – Réservation conseillée..

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



These five boys, tanned by the years, write songs and invent castelets to embody them. This time, they wanted to work on speed, as time shrinks along with distances. They offer songs to be seen as well as heard, and laugh at everything with seriousness. All audiences. Paying – Reservations recommended.

Estos cinco chicos, agotados por los años, escriben canciones e inventan escenografías para interpretarlas. Esta vez, han querido trabajar la velocidad, porque el tiempo se encoge junto con las distancias. Ofrecen canciones para ser vistas además de oídas, y se ríen de todo con toda seriedad. Todos los públicos. De pago – Se recomienda reservar.

Diese fünf von den Jahren gegerbten Jungen schreiben Lieder und erfinden sich Kastelen, um sie zu verkörpern. Diesmal wollen sie sich mit dem Thema Geschwindigkeit beschäftigen, denn die Zeit schrumpft mit den Entfernungen. Sie bieten Lieder an, die man sehen und hören kann, und lachen über alles mit Ernsthaftigkeit. Für alle Altersgruppen zugänglich. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

