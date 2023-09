SOULIERS ROUGES – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 7 février 2024, Sérignan.

Adoptée par une marâtre cruelle qui lui défend de garder des souvenirs de sa défunte mère, une petite fille reçoit de la part d’un marchand une paires de souliers…rouges, la couleur préférée de sa mère! Magiques, ces souliers l’invitent à danser toute la nuit pour retrouver sa « maman » mais lorsqu’elle les chausse, ils se révèlent maléfiques…Goûter offert avant la représentation. Dès 8 ans..

Adopted by a cruel stepmother who forbids her to keep souvenirs of her dead mother, a little girl receives a pair of shoes from a merchant…red, her mother’s favorite color! These magical shoes invite her to dance the night away to find her « mother », but when she puts them on, they turn out to be evil…Complimentary pre-show snack. Ages 8 and up.

Adoptada por una cruel madrastra que le prohíbe conservar recuerdos de su madre muerta, una niña recibe de un mercader un par de zapatos… ¡rojos, el color favorito de su madre! Estos zapatos mágicos la invitan a bailar toda la noche para encontrar a su « madre », pero cuando se los pone, resultan ser malvados… Se ofrece un aperitivo antes de la representación. A partir de 8 años.

Ein kleines Mädchen, das von einer grausamen Stiefmutter adoptiert wurde, die ihr verbietet, Erinnerungsstücke an ihre verstorbene Mutter zu behalten, erhält von einem Händler ein Paar Schuhe, die rot sind, die Lieblingsfarbe ihrer Mutter Diese magischen Schuhe laden es ein, die ganze Nacht zu tanzen, um seine « Mutter » zu finden, aber wenn es sie anzieht, entpuppen sie sich als böse…Vor der Vorstellung wird ein kleiner Imbiss angeboten. Ab 8 Jahren.

