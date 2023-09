ÉCLIPSE – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 2 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Employé par la société La Page Blanche, Monsieur N. travaille tous les jours avec pour seule compagnie une pile de pages blanches. Pourtant, chaque geste le fait déroger à la règle car le plaisir d’inventer est pour lui irrésistible. De l’acte le plus acrobatique au geste le plus infime, il repousse sans cesse les limites de cet espace dans lequel il s’est emprisonné lui-même….

2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Employed by La Page Blanche, Mr. N. works every day with only a pile of blank pages for company. Yet every move he makes is a departure from the rule, because the pleasure of inventing is irresistible to him. From the most acrobatic act to the most minute gesture, he constantly pushes back the limits of this space in which he has imprisoned himself…

Empleado de la empresa La Page Blanche, el Sr. N. trabaja todos los días con la única compañía de un montón de páginas en blanco. Sin embargo, cada movimiento que hace se aparta de la norma, porque el placer de inventar le resulta irresistible. Desde el acto más acrobático hasta el gesto más minucioso, no cesa de ampliar los límites del espacio en el que se ha encerrado…

Herr N. ist bei der Firma La Page Blanche angestellt und arbeitet jeden Tag mit einem Stapel leerer Seiten als einziger Gesellschaft. Dennoch bricht er mit jeder Geste aus der Regel aus, denn die Freude am Erfinden ist für ihn unwiderstehlich. Von der akrobatischsten Handlung bis hin zur kleinsten Geste verschiebt er unaufhörlich die Grenzen dieses Raumes, in dem er sich selbst gefangen hält…

