SOOM T & THE STONE MONKS – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 27 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Avec un flow dément et un style inimitable, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Son univers est teinté de dancehall, soul, trip-hop, punk…impossible de l’enfermer dans une case. Son nouvel opus tant attendu, à la croisée du reggae, du dub et du jazz, dénonce les problèmes politiques et sociaux de notre époque. Préparez-vous pour un voyage musical unique avec la reine du Raggamufffin!.

2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



With his insane flow and inimitable style, Soom T has been touring the world for over 20 years. His universe is tinged with dancehall, soul, trip-hop, punk… it’s impossible to pigeonhole him. His long-awaited new opus, at the crossroads of reggae, dub and jazz, denounces the political and social problems of our time. Get ready for a unique musical journey with the queen of Raggamufffin!

Con un flow demencial y un estilo inimitable, Soom T lleva más de 20 años recorriendo el mundo. Su universo se tiñe de dancehall, soul, trip-hop, punk… es imposible encasillarlo. Su esperada nueva obra, un cruce entre reggae, dub y jazz, denuncia los problemas políticos y sociales de nuestro tiempo. ¡Prepárate para un viaje musical único con la Reina del Raggamuffin!

Mit seinem verrückten Flow und seinem unnachahmlichen Stil reist Soom T seit über 20 Jahren durch die Welt. Sein Universum ist geprägt von Dancehall, Soul, Trip-Hop, Punk… es ist unmöglich, ihn in eine Schublade zu stecken. Sein lang erwartetes neues Werk, das sich zwischen Reggae, Dub und Jazz bewegt, prangert die politischen und sozialen Probleme unserer Zeit an. Machen Sie sich bereit für ein

