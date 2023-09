SARAH MC COY- LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 26 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Sarah McCoy s’est affirmée en quelques années comme l’une des figures emblématiques de la scène blues/soul et délivre de sa voix volcanique, des chansons puissantes et viscérales. Après le succès de son premier album, elle évolue maintenant vers des sonorités électroniques et modernes, voire futuristes, tout en gardant des chansons gorgées de vie amenées tout droit de la Nouvelle-Orléans..

2024-01-26 20:30:00 fin : 2024-01-26 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



In just a few years, Sarah McCoy has established herself as one of the leading figures on the blues/soul scene, delivering powerful, visceral songs with her volcanic voice. Following the success of her first album, she is now moving towards modern, even futuristic, electronic sounds, while keeping her lively songs straight from New Orleans.

En pocos años, Sarah McCoy se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la escena blues/soul, ofreciendo canciones potentes y viscerales con su voz volcánica. Tras el éxito de su álbum de debut, ahora se orienta hacia un sonido electrónico más moderno, incluso futurista, sin renunciar a sus canciones llenas de vida, directas desde Nueva Orleans.

Sarah McCoy hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer der wichtigsten Figuren der Blues/Soul-Szene entwickelt und liefert mit ihrer vulkanischen Stimme kraftvolle und viszerale Lieder. Nach dem Erfolg ihres ersten Albums entwickelt sie sich nun in Richtung elektronischer und moderner, ja sogar futuristischer Klänge, wobei sie ihre lebensfrohen Songs, die sie direkt aus New Orleans mitgebracht hat,

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BEZIERS MEDITERRANEE