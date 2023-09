LES PIÈCES VÉNITIENNES – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 14 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Au temps de sa puissance, Venise avait systématisé le crédit et le ghetto. Shakespeare en a tiré deux pièces avec des intrigues piégeant deux hommes: le maure Othello et le juif Shylock. Sur le plateau nu, les deux personnages sont détachés de leur pièce natale pour faire face à deux accusateurs, Iago et Antonio. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



In its heyday, Venice had systematized credit and the ghetto. Shakespeare drew on this to create two plays with intrigues trapping two men: the Moorish Othello and the Jewish Shylock. On the bare stage, the two characters are detached from their native play to face two accusers, Iago and Antonio. Paying – Booking recommended.

En el apogeo de su poder, Venecia había sistematizado el crédito y el gueto. Shakespeare derivó de ello dos obras con tramas protagonizadas por dos hombres: el moro Otelo y el judío Shylock. En el escenario desnudo, los dos personajes se separan de su juego natal para enfrentarse a dos acusadores, Iago y Antonio. De pago – Se recomienda reservar.

In seiner Blütezeit hatte Venedig das Kreditwesen und das Ghetto systematisiert. Shakespeare schrieb daraus zwei Stücke mit Intrigen, die zwei Männer in die Falle locken: den Mohren Othello und den Juden Shylock. Auf der nackten Bühne werden die beiden Figuren aus ihrem Heimatstück herausgelöst, um sich zwei Anklägern, Jago und Antonio, zu stellen. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE